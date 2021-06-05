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Dünya Putin'den ABD'ye bomba gönderme! "Doları bırakırız"
Dünya

Putin'den ABD'ye bomba gönderme! "Doları bırakırız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) doları ekonomik ve siyasi savaş aracı olarak kullanmakla suçladı. Putin açıklamasında, doları bırakabileceklerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 13:25:00 -
Putin'den ABD'ye bomba gönderme! "Doları bırakırız"

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşan Putin, Rusya'nın petrol ve gaz işlemlerini diğer ulusal para birimleri ve euro ile gerçekleştirmeyi düşünebileceğini söyledi. Bu tür bir kararın ABD Doları'na ciddi bir darbe indireceğini belirten devlet başkanı, ancak Moskova'nın bu yönde bir adım atmak istemediğini söyledi.

Dün de Rus Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolychev, batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlardan daha az etkilenmek için ulusal varlık fonundaki dolar rezervlerinin sıfırlanacağını ve fondaki dolar rezervlerinin euro, yuan ve altına çevrileceğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 16 Haziran'da Vladimir Putin ile Cenevre'de görüşecek.

İki liderin ilk defa bir araya geleceği zirvede ABD ile "derinden zarar görmüş" ilişkileri iyileştirmeyi umduğunu söyleyen Rus Başkan, Amerikalı mevkidaşı ile bilgisayar korsanlığı iddialarından insan haklarına, seçimlere müdahale iddialarından batılı ülkelerin yaptırımlarına kadar iki ülke arasında son dönemin en büyük krizine neden olan konuları masaya yatıracak.

Biden geçen martta Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

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