Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu durum Rusya için de geçerli"

Putin, Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına verdiği röportajda "Başka bir ülkenin topraklarında, bu durumdaysa Suriye topraklarında yasalara aykırı olarak bulunanlar bu bölgeyi terk etmeli ve bu tüm ülkeler için geçerli. Eğer Suriye’nin gelecekteki meşru yönetimi, ülkede Rus silahlı kuvvetlerinin bulunmasına gerek duymadığını açıklarsa, bu durum Rusya için de geçerli olacak" ifadelerini kullandı.