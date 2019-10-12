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Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu

Rusya lideri Putin, Suriye’nin gelecekteki yönetiminin isteği üzerine Moskova’nın askerlerini ülkeden çekeceğini açıkladı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 16:44
Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu durum Rusya için de geçerli"

Putin, Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına verdiği röportajda "Başka bir ülkenin topraklarında, bu durumdaysa Suriye topraklarında yasalara aykırı olarak bulunanlar bu bölgeyi terk etmeli ve bu tüm ülkeler için geçerli. Eğer Suriye’nin gelecekteki meşru yönetimi, ülkede Rus silahlı kuvvetlerinin bulunmasına gerek duymadığını açıklarsa, bu durum Rusya için de geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 16:44
  1. Rusya
  2. Putin
  3. Russia Today
  4. El-Arabiya
  5. Sky News Arabia
  6. Sky News

YORUM YAZ

  • AHMEDAHMED3 dk önce
    Peki Esed Türkiye çıksın Suriyeden, Rusya kalsın derse. Zaten Putin bunu demek istiyor.
  • KURŞUNLU YORUMKURŞUNLU YORUM26 dk önce
    Hadi ordan... Öyleyse anayasa çalışmalarına hız verelim. Bütün Suriyelilerin katıldığı gerçek bir seçim yapalım. Kimi seçerlekse o yönetsin. Sen aptal değilsin, Suriye'nin çoğunluğu senide şamar oğlanını da istemiyor. Bunu bile bile gerçek seçim yaptırmazsın. Yapılsa da çekilmezsin. Yalanca sahtekar...
  • davincidavinci30 dk önce
    rusyaya gücü yetmeyen avrupalılar türkiyeye işgalci diyor.

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