Putin imzaladı! Rusya'da LGBT sapkınlığına geçit yok

Rusya’da Putin'in imzaladığı kararla cinsiyet değiştirmek yasaklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle artık Rusya’da cinsiyet değişikliğine yönelik ameliyatlar ve hormon tedavisi yapılamayacak.

Kremlin Bilgi Portalı tarafından “Rus vatandaşlarının sağlığının korunmasına yönelik esaslara ilişkin yasa” başlığı altında yayınlanan kararnamede, bundan böyle cinsiyet değiştirmek isteyen ve hormon tedavisi görmek isteyenlerin sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunamayacağı aktarıldı.

Aile yapısını korumak istediklerini söylediler!

Öte yandan kararnamede, daha önce cinsiyet değiştiren ve evlilik yapan kişilerin de evliliklerinin geçersiz sayılacağı ve bu kişilerin evlat edinemeyeceği aktarılarak, doğuştan genital organ bozukluğu olan kişilerin cinsiyet değiştirme ameliyatı ve hormon tedavisi görebileceği ifade edildi

Kararnamede, Rus aile yapısı ve anayasal ahlaki temellerin korunması adına bu kararın alındığı vurgulanarak, Rus vatandaşlarının ve çocukların sağlığının korunmasının amaçlandığının altı çizildi.

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