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Dünya Putin dünyayı ayağa kaldıran Sarmat füzesiyle ilgili son gelişmeyi duyurdu!
Dünya

Putin dünyayı ayağa kaldıran Sarmat füzesiyle ilgili son gelişmeyi duyurdu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 bin kilometre menzile sahip kıtalararası yeni balistik füze RS-28 Sarmat ve S-500 füze savunma sisteminin yakın zamanda göreve başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 15:17:00 -
Putin dünyayı ayağa kaldıran Sarmat füzesiyle ilgili son gelişmeyi duyurdu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Sarmat' kıtalararası balistik füzesi, 'Tsirkon' hipersonik füzesi ve yeni S-500 füze savunma sistemi gibi yeni geliştirilen Rus silahlarının yakında Rusya ordusunda göreve başlayacağını söyledi.

Kremlin'de askeri üniversitelerin mezunlarıyla bir araya gelen Putin, yeni geliştirilen Rus silah sistemlerinin Rusya ordusunda ne zaman göreve başlayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Putin, "'Avangard' hipersonik füze kompleksi ile 'Kinjal' hipersonik füze sistemleri, halihazırda orduda göreve başladı. 'Sarmat' kıtalararası balistik füzesi, 'Tsirkon' hipersonik füzesi ve S-500 füze savunma sistemi ve benzeri gibi diğer benzersiz silah sistemleri de yakında başlayacak" dedi.

2034 yılına kadarki dönemi kapsayan yeni devlet silahlanma programı oluşturma çalışmalarının önde gelen bilimsel toplulukların, savunma enstitülerinin ve tasarım bürolarının yaptığı geliştirmeler dikkate alınarak sürdüğünü belirten Putin, "Programın uygulanması, ülkenin savunma potansiyelinin güçlendirilmesine yönelik olacak. Elbette sizler, bu teknik donanımları kullanacaksınız" ifadelerini kullandı.

Modern Rus ordusunun komutanların rol ve sorumluluklarını özel kılan ileri teknolojilerin, yeniliklerin ve bilgilerin gerçek bir birleşimi olduğunun altını çizen Putin, "Komutanın rolü ve sorumluluğu artık birkaç kat artmış durumda. Sadece askeri bilim alanında sağlam ve temel teorik eğitime değil, aynı zamanda kendimizi sürekli geliştirmeye, astların en yeni askeri teçhizatta ustalaşmasına yardımcı olmaya ihtiyacımız var" diye devam etti.

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