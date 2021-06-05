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Dünya Putin böyle uyardı: Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz
Dünya

Putin böyle uyardı: Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz

ABD'nin yaptırımları Rusya, ekonomisini olumsuz etkiliyor. Dolarsızlaşma sürecini hızlanmasıyla Putin’e göre, ABD doları bir yaptırım silahı olarak kullanıyor. Putin bu bağlamda ABD'ye farkında olmadan “bindiği dalı kesiyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 18:01:00 - 2021-06-05 18:37:24
Putin böyle uyardı: Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir ay içerisinde yaklaşık 185 milyar dolar hacme sahip Ulusal Refah Fonu’nda dolar varlıklarını tümüyle sonlandıracaklarını açıkladı. Plana göre, doların payı yerine avro, altın ve yuanın payı artacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkenin önemli stratejilerinden biri olarak tanımlanan bu planı uygulamaya mecbur oldukları mesajını verdi.

Putin’e göre, ABD doları bir yaptırım silahı olarak kullanırken “bindiği dalı kesiyor” ve doların güvenilirliğini azaltıyor.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda konuşan Rus lider, "Amerikalı ortaklarımız, bizi bunu yapmaya zorluyorlar. Dolar kullanımını bilinçli olarak terk etmiyoruz, buna mecbur bırakılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Doların rezerv para konumunu sağlayan en önemli unsurlardan “petrodolar” ilişkisine de atıfta bulunan Putin, enerji şirketlerinin de dolar kullanımını azaltabileceğini belirterek, "Bu, dünyanın rezerv para birimi olarak dolara ciddi bir darbe olur." yorumunda bulundu.

Rus devletinin kontrolündeki enerji şirketleri, Çin’e ihraç edilen petrolde yuanın, Avrupa’ya satılan petrol ve doğal gazda ise avronun payını yükseltmeye yönelik somut adımları atmış durumda.

Ancak uzmanlar, Rus ekonomisinin dolarsızlaştırılması sürecinde en büyük engel olarak Rusya’daki özel sektörün sürece adaptasyonda yaşayacağı zorluklara işaret ediyorlar.

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