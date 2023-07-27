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Dünya Putin arayı nasıl iyi tutacağını biliyor! Helikopter hediye etti
Dünya

Putin arayı nasıl iyi tutacağını biliyor! Helikopter hediye etti

Yeniakit Publisher
2023-07-27 22:35:00 -
Putin arayı nasıl iyi tutacağını biliyor! Helikopter hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'ya helikopter hediye etti.

Zimbabve Enformasyon Bakanlığının Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesi sırasında başkanlık helikopterlerinden birini mevkidaşı Emmerson Mnangagwa'ya verdi.

Yakında Zimbabve'ye gönderilecek olan helikopteri inceleyen Mnangagwa, her iki ülkenin de Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kaldığı için iş birliği yapmak zorunda olduğunu söyledi. Zimbabve, bağımsızlık mücadelesinden bu yana Rusya'yla yakın ilişkilere sahip. Afrika'dan çok sayıda yetkilinin katıldığı ve bugün St. Petersburg'da başlayan Rusya-Afrika Zirvesi, yarın sona erecek.

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