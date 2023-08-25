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Kadın - Aile Puf puf mini pizzalar 5 adımda çıktı: Şefler paylaştı, servis ediyoruz! Bunun gibisi olmaz! İşte detaylar
Kadın - Aile

Puf puf mini pizzalar 5 adımda çıktı: Şefler paylaştı, servis ediyoruz! Bunun gibisi olmaz! İşte detaylar

Yeniakit Publisher
2023-08-25 23:47:00 - 2023-08-26 00:27:01
Puf puf mini pizzalar 5 adımda çıktı: Şefler paylaştı, servis ediyoruz! Bunun gibisi olmaz! İşte detaylar

Puf puf kabarması ve asla bayatlamamasıyla öne çıkan pişi, kahvaltı sofralarının yanı sıra öğle ve akşam yemeklerinde de tercih ediliyor. İşte puf puf kabaran yumuşacık pişi tarifini sizin için derledik. Şef ve usta aşçılar tarafından püf noktaları nelerdir ortaya çıktı, bu özel tarif yemek tariflerinde listelerde damga vurmuştu: Yemek tariflerini takip edenlerin merakla beklediği sorunun cevabını, detayları şeflerden öğrendik.

Puf Puf Mini Pizzalar Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı ılık su
1 paket toz maya
1,5 yemek kaşığı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
Aldığı kadar un(yaklaşık 4-4,5 su bardağı)
Hamura sürmek için;

1 tatlı kaşığı domates salçası ve ya ketçap
Üzerine koymak için;

Domates, sucuk, sosis, biber, zeytin
Küçük bir kase rendelenmiş kaşar peyniri

Puf Puf Mini Pizzalar Tarifi Nasıl Yapılır?

1-Adım: Hamuru için yoğurma kabına ılık sütü ve suyu, toz şekeri, mayayı alarak maya eriyene kadar karıştırıyoruz.
Daha sonra sıvı yağı, yumurtayı tuzu ekleyip karıştırdıktan sonra unu kontrollü bir şekilde ekleyerek ele yapışmayan oldukça yumuşak kıvamda bir hamur yoğuruyoruz.
2- Adım: Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakıyoruz.
3- Adım: Mayalan hamuru tezgaha alıp biraz daha yoğurduktan sonra 16 eşit bezeye bölüyoruz.
Bezeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip orta kısımlarını çay bardağının arka kısmıyla bastırarak çukurlar oluşturuyoruz. (bu aşamada çay bardağını una batırıp yaparsanız hamura yapılmayacaktır.)
4- Adım: Çukurlara ketçap ya da salça sürüp malzemeleri yerleştiriyoruz.
En son bir adet yumurta sarısını da hamurların kenarlarına sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.
5- Adım: Pişmeye yakın fırından alıp üzerlerine kaşar peyniri rendesi koyup peynir eriyene kadar tekrar fırına veriyoruz.
Peynirler eriyince fırından alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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