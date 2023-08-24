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Kadın - Aile Saç dökülmesini önlemek için çörekotu yağı: ilaçları çöpe attıran yağ! 1 tatlı kaşığı bile saç dökülmesi duruyor!
Kadın - Aile

Saç dökülmesini önlemek için çörekotu yağı: ilaçları çöpe attıran yağ! 1 tatlı kaşığı bile saç dökülmesi duruyor!

Yeniakit Publisher
2023-08-24 22:14:00 - 2023-08-24 22:40:50
Saç dökülmesini önlemek için çörekotu yağı: ilaçları çöpe attıran yağ! 1 tatlı kaşığı bile saç dökülmesi duruyor!

Saç dökülmesini engeller, saç köklerini besler, saçları güçlendirir ve gürleştirir. Aynı zamanda saç derisindeki problemleri, pullanma, kepek ve egzama gibi iyi geliyor...

Çörek Otu Yağı Nasil Kullanılır

Çörekotu yağı hücre yenileyici özelliğe sahip olduğu için cilt ve saç bakımında kullanıldığında pek çok sorunun çözümü olur.Yüz için kullanıldığında cildi nemlendirir, hücreleri yeniler, cilt lekelerini ortadan kaldırır.

Vücutta oluşan cilt çatlakları için kullanıldığında çatlak giderici özelliğe sahiptir.

Çörekotu yağı saçların dökülmesini engeller ve saç derisini nemlendirir.

Egzama gibi ciltte oluşan problemlerin tedavisinde de kullanılan çörekotu yağı cilde nasıl sürülür? Kullanım amacına göre kullanım şekilleri de değişiklik gösterir.
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Yüz bakımı için kullandığınızda temizlediğiniz cildinize çörek otu yağını hafif masaj yaparak dağıtın.
Ciltte leke oluşumları varsa zamanla bu lekelerin de kaybolmasını sağlar ve gün içinde cildinizi dış etkenlere karşı korur.
Yüz bakımı için ayrıca aynı oranda zeytinyağı ile karıştırarak da kullanabilirsiniz.
Vücut çatlakları için çatlak olan bölgeye sadece çörek otu yağı sürebilir veya zeytinyağı ve badem yağı ile karıştırarak da kullanabilirsiniz.
Çatlak olan bölgeye masaj yapmayı da ihmal etmeyin.

Saç dökülmesini önlemek için çörek otu yağını saç diplerinize iyice yedirerek sürdükten sonra gece boyunca bekletin böylece hem saç derisi nemlenir hem de saç dökülmesi azalır.
Mantar ve egzama tedavisinde de çörek otu yağı kullanılır, sorunlu bölgeye uygulanan çörek otu yağı zamanla koruyucu olarak görev yapar ve mantar ve egzama oluşumunu engeller.
Sivilceli ciltler için çörek otu yağı bir pamuk yardımıyla pansuman yapar gibi uygulanmalıdır.

DİĞER YÖNTEM: 2 yemek kaşığı çörek otu yağını avucunuza dökün ve iki elinizin arasında yedirin. Ardından saç derinize masaj yapmaya başlayın. Saçınızın her tarafına iyice yedirdikten sonra köklerden uçlara kadar emildiğine emin olun. Yaklaşık 35-40 dakika beklettikten sonra saç tipinize uygun şampuanla yıkayın.

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