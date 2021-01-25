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Kadın - Aile Pudingli pasta tarifi | Pudingli pasta nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pudingli pasta tarifi | Pudingli pasta nasıl yapılır?

Kolay yaş pasta | Leziz ve pratik bir pasta tarifi arıyorsanız pudingli pastayı mutlaka denemelisiniz. Peki, pudingli pasta nasıl yapılır? | Pratik pasta tarifi

Yeniakit Publisher
2021-01-25 00:45:00 -
Pudingli pasta tarifi | Pudingli pasta nasıl yapılır?

Kolay pasta yapılışı | Yaş pastaya kim 'hayır' diyebilir ki! Son derece kolay bir tarifle leziz pasta hazırlamanız mümkün.

Pudingli pasta tarifi

Malzemeler:

  • 125 gram margarin
  • 4 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 litre süt
  • 2 paket kakaolu puding

Pudingli pasta nasıl yapılır?

Öncelikle yumurta ve şekeri iyice çırpın.

Erittiğiniz margarin, kakao, kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırın.

Harcı cam bir fırın tepsisine döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.

1 su bardağı suyun içerisine 4 yemek kaşığı şeker koyup karıştırın.

Kekin üzerine delikler açın. Kekin üzerine şekerli suyu gezdirin.

Bir litre süt ile iki paket pudingi pişirin.

Pudingi kekin üzerine dökün.

Kek ılınınca dolaba kaldırın.

Pastayı5-6 saat sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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