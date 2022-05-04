Psikolojik kas seğirmesi daha çok kimlerde görülür? Kas seğirmesi nedenleri neler?

Bölgesel olarak kasların hafifçe titreşmesi şeklinde görülen psikolojik kas seğirmesi, hem kasın hareketi hem de deri altından görünmesi nedeniyle kişiyi rahatsız edebiliyor.

İşte kas seğirmelerinin nedenleri!

-Egzersiz sırasında kullanılan kaslarda laktik asit biriktiği için fiziksel aktivite sonrasında seğirmeler meydana gelebiliyor. Çoğunlukla kolları, bacakları ve sırtı etkiliyor.

-Stres ve kaygının neden olduğu kas seğirmelerine de sıklıkla rastlanılıyor. Vücuttaki herhangi bir kası etkileyebiliyor.

-Çok fazla kafein ve diğer uyarıcıları tüketmek vücudun herhangi bir yerindeki kasların seğirmesine neden olabiliyor.

-Bazı besinlerin eksiklikleri, özellikle göz kapaklarında, baldırlarda ve ellerde kas spazmlarına neden olabiliyor. Beslenme yetersizlikleri tipleri şunlar: D vitamini, B vitamini ve kalsiyum.

-Dehidrasyon, özellikle vücudun daha büyük kaslarında kas kasılmasına ve seğirmeye neden olabiliyor. Yetersiz sıvı alımının sebep olduğu seğirmeler bu grupta yer alıyor.

-Sigara ve diğer tütün ürünlerinde bulunan nikotin, özellikle bacaklarda kas seğirmesine neden olabiliyor.

-Göz kapağı veya göz yüzeyi tahriş olduğunda göz kapağında veya göz çevresinde kas spazmları oluşabiliyor.

-Kortikosteroidler ve östrojen hapları da dahil olmak üzere bazı ilaçların neden olduğu yan etkiler de kas spazmlarını tetikleyebiliyor. Seğirme elleri, kolları veya bacakları etkileyebiliyor.

-Kas spazmlarının bu yaygın nedenleri genellikle kolayca çözülen küçük durumlar. Seğirme birkaç gün sonra azalmalıdır. Kasların kasılmasını sağlayan sinirlerde meydana hasarlar da nadir de olsa seğirmelere sebep olabiliyor.

Kas seğirmesi nasıl durur?

Bir kas beslenme,stres veya aşırı kafein tüketimi sonucu titreyebilir. Kaslar titrediğinde o bölgeye masaj yapılması faydalı olabilir. Kas titremesinin altındaki sebep eğer aşırı kafein tüketimiyse çay,kahve ve asitli içecek tüketimini en aza indirmelisiniz.

Psikolojik kas seğirmesinin ruhsal gerginlik nedeniyle ortaya çıkabileceğini kaydeden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, tedavinin anksiyeteyi gideren ilaçlarla yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Erkmen, daha çok kadınlarda görülen psikolojik kas seğirmesinin tedavi edilmemesi halinde kronik ağrı bozukluğuna dönüşebileceğini de kaydetti.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, psikolojik kas seğirmesi hakkında değerlendirmede bulundu.

Kişide rahatsızlık hissi oluşturabilir

Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, psikolojik kas seğirmesi eğer nörolojik veya başka bir nedenle açıklanmıyorsa tanı konabilen bir durum olduğunu belirterek “Bölgesel olarak kasların hafifçe titreşiyor olması şeklinde görülür. Hem kasın hareketi hem de deri altından görülüyor olması rahatsız edici bir durumdur.” dedi.

Ruhsal gerginlikten kaynaklanabilir

Psikolojik kas seğirmesinin nedeninin ruhsal gerginlik halleri olabileceği gibi özellikle o bölge kaslarının yorulmasından da kaynaklanabileceğini kaydeden Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Ruhsal gerginlik olarak da açıklanabilen anksiyete bozukluğu benzeri durumlarda da sıklıkla bu durum ortaya çıkabilir ve hastanın ilk yakınması seğirme olabilir.” dedi.

Kadınlarda daha fazla görülebilir

Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, cinsiyetler arası fazla fark olmasa da psikolojik kas seğirmesinin kadınlarda daha fazla dikkat çektiğini belirterek bunda kadınların daha duygusal kişilikler olmasının da etkisi olabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Belirti zaten hastanın öncelikle fark edip bize başvurduğu bazı bölgelerde kaslarının seğirmekte olmasıdır. Bazı durumlar gelip geçici olduğu için ancak hastanın anlatımı ile değerlendirilir. Bazen hekim de gözle görebilir. Daha önce söylediğimiz gibi başka bir nedenle olmadığı gösterilmiş olmalıdır.” dedi.

Anksiyeteyi gideren ilaçlarla tedavi edilir

Psikolojik kas seğirmesinde tedavinin anksiyeteyi gideren ilaçlarla yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Ayrıca psikoterapi, gevşeme egzersizleri de faydalı yaklaşımlardır. Doğal olarak bu durumu ortaya çıkaran bir ortam varsa onu da kaldırmaya çalışmak uygun olacaktır.” diye konuştu.

Tedavi edilmeyen olgulara dikkat!

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, tedavi edilmeyen olguların değişik seyirler gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Bazıları zaman zaman atak geçirirler, bazıları çevresel baskının azalması ile kaybolabilir ama en rahatsız edici durum bu belirtinin kronik ağrı bozukluğuna dönüşmesidir ki bu durumda kişinin kasları fazlasıyla kasılmaya başlar ve sürekli bir ağrıya dönüşür.” uyarısında bulundu.