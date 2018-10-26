Psikologlardan çekinmemenin 5 nedeni

KAYGILARIN AZALACAK

Kaygı ve korkuyu karıştırmamak lazım. Bu ikisinin farklı süreçlere ve farklı ruhsal durumlara yol açtığını bilmekte fayda var. Şöyle ki, korkularınızın kaynaklarını siz, kaygılarınızın nedenlerini ise psikoloğunuz söyleyecektir. Bu durum daha ilk seans sonrası bile sizi olumlu etkileyecek ve günlük yaşam performansınız artacaktır.

ÖZGÜVENİNİZ ARTACAK

Günümüzde sosyal hayat sanki bir özgüven ezme yarışmasına dönmüş durumda. Herkes en güzel ve en akıllı görünebilmek için sosyal medyanın bütün efektlerini kullanıyor. Farketmeden yaratılan bu izleniyormuş hissinin yarattığı sosyal baskı yüzünden nice üniversite birincisi insanımız kendilerini ifade etmekte zorlanıyor. İşte aldığınız bu kararla en azından selfielerde dudak bükmeyi azaltabilirsiniz.

HAYATA DAHA POZİTİF BAKACAKSINIZ

Hayata pozitif bakabilme aslında bir içgüdü olmasına rağmen dış etkenlerle zihnimizin en arka sıralarına itilmiş yaramaz ama yaratıcı çocuklar gibi oturuyor ve sizden ilgi bekliyor. Daha bilinen bir tabirle bardağın dolu kısmını görmeye başlamak için kimseyle konuşmadığınız konuları bir profesyonelle paylaşmanın yararı en çok bu çocuğa dokunacak.

MOTİVASYONUNUZ ARTACAK

Sürekli gittiğiniz bir kafeye, arkadaşlarınız ile buluşmaya giderken bile içiniz daralıyorsanız ya da her sabah işe giderken kafanız önde sadece trafiğin bitmesini bekliyorsanız, gözlerinizin artık mavi gökyüzüne dönmesinin vakti gelmiş demektir. Bunu size hatırlatacak olan her gün aynadan size bakan kişidir. Aynayı tutan kim mi? Başlıkta yazıyor.

RAHATLAYACAKSINIZ

Lafın gelişi değil tümüyle belki de hiç yaşamadığınız bir rahatlama gelecek üzerinize. Bu rahatlık yüzünüze yansıyacak ve çevrenizde enerjinizi emmek konusunda geri adım atmayan insanlar bir nevi savunma duvarına çarpacaklar. Onlar bunu kırmak için yüklenecek, siz bütün rahatlığınızla ‘olur böyle şeyler’ demenin keyfine varacaksınız.