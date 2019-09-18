PSG Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında PSG ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Peki, PSG Real Madrid maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında PSG ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Peki, PSG Real Madrid maçı kaç kaç bitti? UEFA Şampiyonlar Ligi A Ligi mücadelesinde PSG ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda oynanan mücadele 3-0'lık sonuçla sona erdi. Açılış Di Maria'dan Maçın 14. dakikasında Di Maria attığı şık golle ev sahibi PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Di Maria bir kez daha sahneye çıktı: 2-0 Mücadelenin ilk yarısı 2-0 PSG üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında ekipler etkili oyunlarını sürdürdü. Maçın sonucunu 90+1. dakikada T. Meunier ilan etti.

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