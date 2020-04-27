Provokatör Ekrem! Alevi-Sünni çatışması mı istiyor?

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu provokatif siyaset anlayışına devam ediyor. Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü hiçe sayan bir politika güden İmamoğlu, milletin ve devletin sinir uçlarıyla oynamayı bırakmıyor. Terör nedeniyle görevden el çektirilen HDP’li belediye başkanlarına sahip çıkan, devletin her bir kurumuyla kavgalı olan, özerk bir devletin başkanıymış gibi davranan son olarak da Aleviliği, İslam’dan ayrı bir dinmiş gibi göstermeye çalışan İmamoğlu, toplumu ayrıştırmak için her fırsatı değerlendiriyor.

Nifak tohumları ekiyor

Hiçbir iş yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen İmamoğlu, vizyonsuzluğunun üzerini gündelik şovlarla örtmeye çalışıyor. Sorgusuz sualsiz kendisine inanan bir kitlenin olduğunu bilen İmamoğlu, her gün yeni bir polemik konusu açarak gündemde kalmaya çalışıyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana üniter devlet yapısını çiğneyen skandallara imza atan İmamoğlu’nun son hamlesi kamuoyunda infiale neden oldu. 23 Nisan vesilesiyle çocuklara hediye paketi gönderen İmamoğlu, gencecik dimağlara nifak tohumları ekti. Pakette yer alan kitapçıkta, Alevilik, İslam’ın dışında gösterilerek, Alevi kardeşlerimiz ötekileştirildi. Küçücük çocuklar üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan İmamoğlu, aynı kitapta, ‘Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma’ ve ‘Demokrasi için sandık şarttır ama yeterli değildir’ gibi milli iradeyi küçümseyen söylemlere yer verdi.

Özerklik rüyaları görüyor

İmamoğlu, son günlerde ise ‘yerel hükümet’ söylemlerini dillendirmeye başladı. Kendisini derebeyi gibi gören İmamoğlu, bu yönde ifadeler geliştirmeye başladı. Türkiye’nin üniter bir yapısının olduğunu hiçe sayan İmamoğlu, “İBB devletin ta kendisidir” deme cüretinde bulundu. Koronavirüs salgını sürecinde hükümetin kurduğu ‘Bilim Kurulu’na alternatif olarak İBB bünyesinde de benzer bir kurum teşekkül ettiren İmamoğlu, kafa karışıklığına sebep oldu. Pandemi gibi ciddi bir konuda tek merkezden bilgi akışı olması gerekirken, İmamoğlu, İstanbul’u adeta ülkeden kopardı.

Terör destekçilerine sahip çıktı

PKK’ya verdikleri destek nedeniyle görevden el çektirilen HDP’li belediye başkanlarına da ilk destek İmamoğlu’ndan geldi. Devletin iradesine meydan okuyan İmamoğlu, “Belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanması demokrasiyle izah edilemez” ifadelerini kullandı. Daha sonra Diyarbakır’a giderek, yerlerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’e destek açıklamaları yaptı.