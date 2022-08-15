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Siyaset Provokatif paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'nu hedef alan yabancı uyruklu avukat Türkiye'den şutlandı
Siyaset

Provokatif paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'nu hedef alan yabancı uyruklu avukat Türkiye'den şutlandı

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu avukatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 19:42:00 -
Provokatif paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'nu hedef alan yabancı uyruklu avukat Türkiye'den şutlandı

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen avukatla ilgili açıklama yaptı.

Valilik, sosyal medya paylaşımlarında İl Göç İdaresi görevlileri için ‘kuduz köpek' benzetmesi yapan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Suriye'ye göndereceğiz" ifadelerini kullanan söz konusu avukatın yabancı uyruklu S.A. isimli şahıs olduğunu ve sınır dışı edildiğini duyurdu.

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S.A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla ülkemizden çıkışı sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

ibo

adam dogruyu söylemis. Niye cikariyorsunuz ki. Kuduz adam. Yalan mi yani.  

Yom

Allah devletimize zeval vermesin. Böyle nankörler inşallah geldikleri ülkelerine tez zamanda gönüllü olarak giderler.
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