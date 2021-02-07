Lor peyniri; özellikle evde hazırlanmış ise hem protein hem de sağlık deposu olmaktadır. Bu peynirin içerisinde ciddi oranda kalsiyumda bulunmaktadır. Özellikle diyetlerin vazgeçilmezi olan lor peynirinin içinde bulunduğu; yapması kolay ve hafif bir tada sahip olan lor köftesinin tarifi merak ediliyor. Peki, proteini bol lor köftesi nasıl yapılır? Lor köftesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?