Proteini bol lor köftesi nasıl yapılır?
Lor peyniri; özellikle evde hazırlanmış ise hem protein hem de sağlık deposu olmaktadır. Bu peynirin içerisinde ciddi oranda kalsiyumda bulunmaktadır. Özellikle diyetlerin vazgeçilmezi olan lor peynirinin içinde bulunduğu; yapması kolay ve hafif bir tada sahip olan lor köftesinin tarifi merak ediliyor. Peki, proteini bol lor köftesi nasıl yapılır? Lor köftesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Lor köftesi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
1,5 su bardağı lor peyniri, 1 tane yumurta, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tane orta boy kabak, 10 dal ince doğranmış maydanoz, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay bardağı haşlanmış nohut, 1 çay bardağı tam buğday unu
Lor köftesi nasıl yapılır?
Öncelikle kabakları rendeleyip fazla suyunu süzdürmeniz gerekir. Ardından nohutu rondodan geçirmelisiniz.
Tüm malzemeleri bir kabın içerisine koyun ve güzelce yoğurmaya başlayın. Daha sonra streç filmle üzerini kapatıp buzdolabında 20 dakika kadar dinlendirmeniz gerekir.
Daha sonra çıkarıp toplar halinde şekil vermeye başlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirmelsiniz. Daha sonra çıkarıp oda sıcaklığında soğuttuktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.