Protein alamayan bebekler ölüyor



Şiddetli seyreden kronik hastalıkların tümünde aşırı zayıflama olabilir sözgelimi, ‘galakzotemi’de anne sütünden ya da yapay sütten laktoz soğurulmaz. Ama en sık sebebi açlıktır.

Çocuklar beden ağırlıklarının dörtte bir ile üçte biri arasında bir oranda zayıflayarak, sonunda marasmus olmakta, büyümeleri ve gelişmeleri durmaktadır.

Yüz zayıf, rengi gri ve gözler çöküktür. Deri parlaktır, kafatası ve kalça üzerinde gergin, kolların altında kırışık ve sarkıktır. Kaburgalar belirgin ve dışa çıkıktır. Kabızlık vardır; dışkı pis koludur ve beden sıcaklığı düşüktür. Büyüme ve hareket durmuştur. Zamanla sarılık da ortaya çıkar.



Ayrıca marasmuslu çocuklarda sıtma, bağırsak kurdu gibi bir ya da daha çok sayıda enfeksiyona rastlanılır.

Şiddetli ‘marasmus’ta, hasar görmüş karaciğere fazla yüklenmekten kaçınmak için damar yoluyla sıvı ve vitamin verilir.

Ağızdan beslemeye daha sonra yavaş yavaş geçilir.

YETİŞKİNLERDEN DAHA FAZLA İHTİYAÇLARI VAR

Çocuk iştahını yeniden kazandığında ve oyun oynayacak enerjisi olduğunda, tehlike azalmış sayılır.

Tedavi sırasında marasmuslu çocuğa fazla yemek verilirse, ağır hasar görmüş karaciğerin aşırı yüklenmesi sonucu hasta ölebilir.

Protein düzeyinin düşüklüğü, bedenin zarar görmüş dokuları onarmasını yavaşlatır, yaralar ve kırık kemikler iyileşmez, çocukta sakatlık ve biçim bozukluğu olabilir. İyileşenlerde de karaciğer hasarı ve zeka geriliği kalabilir.

Çözüm, bedenin ihtiyaç duyduğu bütün proteinlerle beslenmektir. Bebeklerin ve çocukların proteine, yetişkinlerden daha fazla ihtiyacı vardır.

Güne başlarken

Bir dilim beyaz peynir, domates, kırmızı kapya biber, 1-2 ceviz, bir yumurta ve baldan oluşan kahvaltı üzerine bir beslenme şekli daha yoktur. Bu gıdalar size ihtiyacınız olan mineral, protein, karbonhidrat, şeker, hepsini sağlar. Üzerine 2 bardak su ya da büyük bir su bardağı çay veya bir bardak süt sizi güne daha iyi hazırlayacaktır.

Öğleyin de çorba, içinde bir parça et olan sebze yemeği, bitkisel ve hayvansal protein ihtiyacınızı tümüyle karşılar. Akşam da daha hafif bir menü tercih edilebilir. Ama en iyisi sebze yemeği veya çorbası, yahut meyvedir.

Bu arada ara öğünler, kilo almaları önleyen en önemli unsurdur. Ülsere yakalanmayı önlediği gibi, ülserin tedavisinde de vazgeçilmez yöntemdir.

EMZİREN ANNELER İSE..

Eski kilolarına dönmek için acele etmemelidir. Bu süre 6 ay ya da daha fazla olabilir. Bebeğini emzirerek daha kolay dönebilirler.

Salam, sosis, sucuk gibi katkı maddeli hazır besinlerden uzak durulmalıdır.

Kansızlığa sebep olan çay, hazır meyve suları, gazoz ve kolalı içecekler içilmemelidir.

Onların yerine taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir.

Şeker boş enerji kaynağıdır. Şeker yerine pekmez veya bal kansızlığa karşı en iyisidir.

Bebeğin emerken uykuya dalması emzirmenin iyi gittiğinin bir işaretidir..

Emzirme süresi her bebeğe göre değişebilir, doygunluğa ulaşması yani olgun sütü emmesi beklenmelidir.

Emziklinin kahvaltısı:

1 su bardağı süt, 1 yumurta veya 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir (30 gram) 5-10 adet zeytin 1–2 ince dilim kepek ekmek, 1 yemek kaşığı pekmez veya bal, 1 adet meyve, 1 havuç veya domates..