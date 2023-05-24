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Siyaset Projeye bakın: Özdağ içişleri bakanı, Kaftancıoğlu MİT müsteşarı... Pervin Buldan'ı da Savunma Bakanı yapın bari!
Siyaset

Projeye bakın: Özdağ içişleri bakanı, Kaftancıoğlu MİT müsteşarı... Pervin Buldan'ı da Savunma Bakanı yapın bari!

Yeniakit Publisher
2023-05-24 15:11:00 -
Projeye bakın: Özdağ içişleri bakanı, Kaftancıoğlu MİT müsteşarı... Pervin Buldan'ı da Savunma Bakanı yapın bari!

Bukalemun Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a İçişleri bakanı olayı vadettiği ortaya çıktı. Daha önce de terörist cenazelerinin vazgeçilmez ismi Kaftancıoğlu'na MİT müsteşarlığını teklif ettiği sosyal medyada tartışılmıştı.

Bukalemun Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a İçişleri bakanı olayı vadettiği ortaya çıktı. Daha önce de terörist cenazelerinin vazgeçilmez ismi Kaftancıoğlu'na MİT müsteşarlığını teklif ettiği sosyal medyada tartışılmıştı.

Bazı vatandaşların da 'oldu olacak Pervin Buldan'ı da Milli savunma bakanı yapın bari' diyerek tepki gösterdiği görüldü.

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