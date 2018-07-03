Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 12 kulübe ihtar cezası

PFDK; Antalyaspor, Akhisarspor, Beşiktaş, Bursaspor, Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, Sivasspor, Elazığspor ve Karabükspor'a ihtar cezası verildiğini açıkladı.

PFDK'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:



"1- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, futbol menajerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, futbol menajerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF'ye ibraz edilmemesi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, futbol menajerlerine yapılan ödemelerin yer aldığı mizanın ve hesap kodunun TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- BURSASPOR Kulübünün, TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



BURSASPOR Kulübünün, futbol menajerlerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, futbol menajerlerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişilerin sözleşme müzakerelerinde yer alması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- ELAZIĞSPOR Kulübünün, TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



ELAZIĞSPOR Kulübü hakkında, futbol menajerlerine yapılan ödemelerin yer aldığı mizanın ve ilgili hesap kodunun TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na Aykırı Hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin futbolcusunun, uluslararası bir transferde lisans almamış menajerlerin hizmetlerinden yararlanırken gerekeli istisna şartlarının tamamlanmaması suretiyle Futbol Menajerleri Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişilerin sözleşme müzakerelerinde yer alması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş.'nin futbol menajerlerine yapılan ödemelere ilişkin bilgi ve sair ödeme belgelerinin TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- GALATASARAY A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



GALATASARAY A.Ş.'nin, futbol menajerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



GALATASARAY A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişinin sözleşme müzakerelerinde yer alması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, futbol menajerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK A.Ş.'nin, futbol menajerlerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişinin sözleşme müzakerelerinde yer alması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- SİVASSPOR Kulübünün, TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



SİVASSPOR Kulübünün, futbol menajerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



SİVASSPOR Kulübü hakkında, futbol menajerlerine yapılan ödemelerin yer aldığı mizanın ve ilgili hesap kodunun TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na Aykırı Hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



12- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişilerle çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



TRABZONSPOR A.Ş.'nin, futbol menajerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.