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Profesyonel Boks Federasyonu Genel Kurulu yapıldı

- Hayrettin Dikkanoğlu başkanlığa seçildi

02 Aralık 2018 Pazar 17:17
Profesyonel Boks Federasyonu Genel Kurulu yapıldı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneğinin olağan genel kurulu yapıldı.

Pendik'te gerçekleştirilen genel kurula, Onursal Başkan Cemal Kamacı da katıldı.

Toplamda 7 kulüpten 49 delegenin katıldığı genel kurulda seçime tek aday olarak giren Hayrettin Dikkanoğlu, başkanlığa seçildi.

Burada açıklamalarda bulunan Dikkanoğlu, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Cemal Kamacı ise sporun insana sağlık ve sıhhat kazandırdığını söyledi.

Profesyonel boks sporu için seyircinin önemine değinen Kamacı, "Türkiye'de profesyonel boksa çok geç kalındı. Profesyonel boks umarım ülkemizde de Avrupa seviyesine ulaşır. Genel kurulumuzun tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 17:17
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