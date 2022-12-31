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Ekonomi Prof. Yumuşak İP'li Yılmaz'ı da Gelecek Partisi Sözcüsü'nü de susturdu!
Ekonomi

Prof. Yumuşak İP'li Yılmaz'ı da Gelecek Partisi Sözcüsü'nü de susturdu!

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz ile Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Habertürk TV canlı yayınında tartıştıkları Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak'ın ortaya koyduğu ekonomik veriler karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 03:25:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında konuşan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz ile Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, ekonomik kriz çığırtkanlığı yaptıkları programda Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak'ın ortaya koyduğu ekonomik veriler karşısında sessizliğe gömüldü.

Prof. Yumuşak, 1994, 2006 ve 2021 verilerini ortaya koyarak milli gelir dağılımını anlattı.

Verecek cevap olmayınca birbirlerine 'sen konuş' diye pas attılar!

İP'li Yılmaz ile Serkan Özcan, ortaya koyulan veriler, hakim olmadıkları alandan gelince verecek cevap bulamadı.

Prof. Yumuşak'ın konuşmasından sonra, Serkan Özcan, Bilge Yılmaz’a "siz devam edin" derken, Bilge Yılmaz da "Yok yok siz devam edin." diyerek söz almak istemedi.

Yılmaz'ın konuşmaması sebebi ile söz almak zorunda kalan Özcan, ekonomik kriz çığırtkanlığında hep geçmiş yılları örnek gösterirlerken, Prof. Yumuşak'ın aktardığı verilerle ters köşe olunca, "2002’deki asgari ücretle bugünü kıyaslamak doğru değil." demekle yetindi.

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