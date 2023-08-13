Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem beklediği 3 fay hattını açıkladı

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş merkezli, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden olan depremlerden sonra bölgede yeni depremler olmaya devam ediyor.

6 Şubat depremi ardından stres taşıyan fayları tek tek açıklayan deprem bilimci Üşümezsoy, Göksun, Kozan, Ceyhan hattına dikkat çekti. Durumu haritalandırarak açıklayan Üşümezsoy, haritada risk taşıyan bölgeleri anlattı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatya'daki deprem hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu gece Malatya'da olan depremin şiddet dağılımına baktığımız zaman sarı noktalar 6-7 arası şiddeti yeşiller ise 6'lık şiddeti göstermektedir. Bu boyutuyla şiddet fay hattı boyunca uzanmaktadır.

Haritaya baktığımızda Kozan'da olan depremin artçıları Kozan, Göksun ve Çardak hattından Malatya'ya doğru giden hat boyundadır. Bunun iki ucunda Yeşilyurt'ta ve Ceyhan fayında kırılmamış bölümler stres yüklenmiştir. Bu mavi ve kırmızı renklerin olduğu haritada 6 şubat depremlerinde kırılan faylardaki stres boşalımı mor renkle gösterilmiştir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buna karşılık stresin yüklendiği alanların Yeşilyurt'ta ve Kozan'da yükseldiğini göstermekteyiz ve Kozan'da 5.7 lik deprem bugün de Yeşilyurt'ta 5.3 lük deprem bu stresle yüklenmiş olan 6 Şubat'ta kırılmayan fay uçlarında oluşmuştur.

6 Şubat'taki kırılmaya baktığımız zaman Arap plakası kırmızı ile gösterilen şekilde 8- 10 metre kadar doğuya hareket etmiş ve bu Pazarcık depremiyle oluşmuş yapı diğer taraftaysa Elbistan bloğu çökmüş 8 -10 metre kadar ve bunun güneyindeki Engizek bloğu Maraş'ın kuzeyi ise doğuya doğru hareket etmiştir bu hareket sonucu Yeşilyurt'ta ve kırılan Çardak fayı güneye dönerek Göksun ve Ceyhan hattına doğru stres yüklemiştir.