Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Altın Yazar” ödülünün sahibi oldu

Edebiyat ve bilim dünyasının keşfedilmemiş madenlerini ortaya çıkarma mottosuyla gerçekleştirilen Altın Kalem Ödülleri, bu yıl Altın Yazar ve Altın Kitap kategorilerinde görkemli bir törenle sahipleriyle buluştu.

Mihrabat Korusunda 3’üncüsü gerçekleşen ödül töreninde roman, şiir, deneme, gezi, çocuk, sağlık gibi birçok kitap türünde yazarlara ödülleri takdim edildi.

Kaleme aldığı kitapları birçok dile çevrilen, uluslararası düzeyde ilgi gören yazar Prof. Dr. Nevzat Tarhan da ödül alan isimler arasındaydı.

Bilgelik Psikolojisi 1-2 eserleriyle ödüle ‘Altın Yazar’ kategorisinde ödüle layık görülen Prof. Dr. Nevzat Tarhan törende yaptığı konuşmada teşekkürlerini sunarak, yazarlık yolculunu şu sözlerle ifade etti:

“Bilimin 21. Yüzyılda geldiği noktada bazı sorular var. Bunlar insan ruhuna baskı yapan üç şey: ‘Hiçlik, bilinmezlik ve belirsizlik.’ Aslında düşünürlük ve yazarlık bu üç baskıya cevap arama çabasıdır. Buna karşı insan anlam, huzur ve teselli arayışı içerisinde. Bunu ararken de modern insanın depresyon, stres gibi kâbusları ortaya çıktı. İnsan olarak büyük bir anlamın parçası olduğumuzu unutuyoruz. İşte bilgelik psikolojisi de bunu gösteriyor. İnsanın anlam arayışında aklı tatminde, insanın huzur arayışında kalbini tatminde, din bilimleri ile fen bilimlerinin sentezini yapıyorsunuz.”

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Bilgelik Psikolojisi çalışmasının ortaya çıkışını da Tarhan, şu sözlerle özetledi: “Şu anda doğa gördüğümüzden çok daha fazlası. Kuantum fiziğinden sonra ışık hızının ötesinde karadelikler, ışık hızının başladığı ve bittiği bir evren olduğu anlaşıldı. Kuantum dolanıklığının ortaya çıkması artık materyalizmin çözüm üretemediğini gösterdi. Maddenin çözüm üretemediği bir konuda ruha manayı anlatmak ve anlamak gerekiyordu.”

İnsanlığı bilgelik kurtaracak

“Altın Yazar” ödülüne “Bilgelik Psikolojisi” isimli kitap serisiyle layık görülen yazar Tarhan, “Bilim nedir diye sorduğumuzda ‘Din ayrı bilim ayrı’ yanılgısı var. Evrende Tanrı’nın olmadığını ispat edemeyiz. O zaman sorgulanan her şey bilimdir. İnanç ve din laboratuvara giriyorsa bilimdir. İşte ‘Bilgelik Psikolojisi’ kitabım bu yanılgıyı bozan bir çalışma. İnsanlığın geleceğini bilgelik kurtaracak. Bu nedenle kadim bilgelikle bilimin sentezi gerekiyor. Bu kitapta bu sentezi yapmaya çalıştım. Çünkü geleceğin bilimi bu yönde gidiyor. Kitabımın gençlere farklı bakış açısı getirmesi ve dikkatleri çekmesi beni çok mutlu etti diyerek” sözlerini tamamladı.

Edebiyat ve sanat dünyasından pek çok ünlü bir araya geldi

Edebiyat ve sanat dünyasından önemli isimlerin buluştuğu Altın Kalem Ödülleri’nde Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın yanı sıra önemli isimler de ödüle layık görüldü.

Yılın en büyük edebiyat buluşması olan Altın Kalem Ödülleri’ne “Reflections Of The Books” başlığı altında Altın Kitap kategorisinde ödül alan kitaplardan esinlenilerek Fütüristtik tarzda resmedilen sanatsal çalışmaların yer aldığı bir sergi de davetlilerle buluştu.



