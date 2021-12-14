Prof. Dr. Mustafa Karataş uyardı: Çocuklarınıza bu isimleri koyduysanız hemen değiştirin

Ebeveyn adaylarının yeni doğacak çocukları üzerindeki en temel sorumluluğu güzel ve salih anlamlı bir isim verebilmektedir. Hem dünyada hem de öteki tarafta bu isimlerle çağırılacak olan kişilere doğru isim verebilmek oldukça önemli. Prof. Dr. Mustafa Karataş, Ülke TV'de yayınlanan Güncel Konular programında çocuklara isim verirken dikkat edilmesi gereken detaylara değindi.

Bebek sahibi olmaya karar verdiğimiz ilk andan itibaren büyük bir sorumlulukla hareket etmemiz gerekmektedir. Özellikle çocuklara isim verirken anlamlı ve İslam dinine uygun nitelikte seçimler yapmak önem teşkil ediyor. Anne ve baba adayları olarak bazı isimler kulağa hoş gelse de anlam olarak neyi ifade ettiğine de dikkat etmek gerekiyor. Ülke TV'nin sevilen programı Güncel Konular'da bu hafta Prof. Dr. Mustafa Karataş, çocuklara isim verirken dikkat edilmesi gereken detayları açıkladı.

Bu isimlere dikkat

Karataş, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Savaş ismini Peygamberimiz değiştirmiştir. İsmi Savaş, Barut, Ateş, Taş olanların değişmesi gerekir. Çünkü bu isimler toplumda ön plana çıkmamalıdır. Savaşın, şiddetin, taşın, demirin, kayanın, barutun, ateşin toplumda işi yok. Ateş diye isim koyuyorlar, Ateş diye neden isim koyuyorsun?"