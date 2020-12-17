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Aktüel Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Aktüel

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:29:12 -
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir televizyon kanalındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma açıldı.

Sofuoğlu hakkındaki soruşturmanın ''halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama'' suçundan olduğu öğrenildi.

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