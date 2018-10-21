Prof. Dr. Canan Karatay’ın pastırma hakkındaki düşünceleri

HASTALIKLAR GENETİK DEĞİLDİR

Toplumda görülen birçok hastalığa 'genetik' yakıştırması yapıldığını ve bunun yanlış olduğunu da belirten Prof. Dr. Canan Karatay, "Hastalıklar genetik değildir. Önlenebilir. Aile içinde görülebilir. Genetik değil, aileseldir. Son 30 yılda genetik hastalık oluşmaz. En az 100- 200 yıl olması lazım ki genetiktir diyebilesiniz. Genetik hastalık diye bir şey yoktur. Çevresel faktörlerden hastalık olur" ifadelerini kullandı.

CİPS, KOLA KARACİĞER YAĞLANMASI YAPIYOR

Karaciğer yağlanması problemine de değinen Prof. Dr. Karatay, "Cipsler, kolalar, zararlı yiyecekler karaciğer yağlanması yapıyor" şeklinde konuştu.

PASTIRMAYI GÖNÜL RAHATLIĞI İLE YİYEBİLİRSİNİZ

Kayseri'nin ünü dünyaya yayılan yiyeceği pastırmanın zararlı olmadığını belirten Prof. Dr. Canan Karatay, "Pastırmayı gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur. Ama doğal olanını yiyeceksiniz. Kayseri'de son zamanlarda fabrikasyonla birlikte pastırmanın bozulduğunu duyuyor ve üzülüyorum. Hakiki Kayseri pastırmasının hiçbir zararı olmaz" diye söyledi.

VÜCUDUMUZDAKİ SU, TUZLU SUDUR

İnsan vücudunun yüzde 60'ının su olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Kristal kaya tuzu faydalıdır. Ülkemizde çok güzel kaya tuzu mağaraları var. İşlenmemiş, rafine olmamış kaya tuzu sağlıklıdır. İşlenmemiş tuz 84 mineral taşır. Vücudumuzun yüzde 60'ı sudur. Bu su, tuzlu sudur. Sizin bildiğiniz çeşme suyu değildir. Tuz ömrü uzatır, güç ve kuvvet verir. Hayvanlara da kaya tuzu yalatırlar. Tuzu yiyin dediğimizde kıyameti kopartıyorlar. Dağlarda yetişen çamlar, zeytin ağaçları kaya tuzu ile beslenir. Yurt dışında tuz mağaralarında hastalar tedavi edilir. Tuz oda havasını temizler" dedi.