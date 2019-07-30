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Prewitt ve Terry Bandırma BK’da

Bandırma BK geçtiğimiz sezonu NBA G-League takımlarından Sioux Falls Skyforce’de geçiren Amerikalı oyuncu Emanuel Terry ve Polonya Basketbol Ligi takımlarından Legia Warszawa’da oynayan Amerikalı oyuncu Omar Prewitt ile anlaştı.

30 Temmuz 2019 Salı 10:51
Prewitt ve Terry Bandırma BK’da

Bandırma BK geçtiğimiz sezonu NBA G-League takımlarından Sioux Falls Skyforce’de geçiren Amerikalı oyuncu Emanuel Terry ve Polonya Basketbol Ligi takımlarından Legia Warszawa’da oynayan Amerikalı oyuncu Omar Prewitt ile anlaştı.


Bandırma BK geçtiğimiz sezonu NBA G-League takımlarından Sioux Falls Skyforce’de geçiren Amerikalı oyuncu Emanuel Terry ile anlaştı. Terry, geçen sezonu NBA G-League’de çıktığı 18 karşılaşmada 14.1 sayı, 9.4 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile tamamladı.Amerikalı oyuncu son olarak 2019 Temmuz ayında Oklahoma City ile NBA Yaz Ligi’nde oynarken çıktığı 4 karşılaşmada 6.5 sayı ve 2.5 ribaund ortalamalarını elde etti.


Geçtiğimiz sezon Polonya Basketbol Ligi takımlarından Legia Warszawa’da oynayan Amerikalı oyuncu Omar Prewitt ise Polonya’da çıktığı 30 karşılaşmada 18.3 sayı ve 6.1 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:51
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