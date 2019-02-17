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Prens Selman 'Şeytanlar'ı satın alıyor

Suudi Prens Muhammed bin Selman, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı satın almak için girişimlere başladı. Selman'ın Manchester için için 3.8 milyar poundluk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

17 Şubat 2019 Pazar 22:15
Prens Selman 'Şeytanlar'ı satın alıyor

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, 'Kırmızı Şeytanlar' lakaplı dünyaca ünlü İngiliz kulübü Manchester United için 3.8 milyar poundluk bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester United'ı satın almak istediği ifade edildi.

The Sun gazetesinde 'özel' koduyla ve John Hutchinson imzasıyla yayınlanan habere göre, Suudi prens gelecek sezondan itibaren Manchester United'ın sahibi olmak için kulübün şu anki sahibi olan Glazer ailesine 3.8 milyar pound teklif edecek. Suudi kraliyet ailesinin servetinin 850 milyar pound civarında olduğu tahmin ediliyor.

Riyad'dan gelecek teklifi kabul edebilirler

Old Trafford'a yakın kaynaklar, Glazer ailesinin kulübü satmak istediği yönündeki haberleri yalanlasa da, Riyad'dan gelen teklifi reddetmenin güç olabileceğini belirtiyor. Zira ABD'li aile Manchester United'ı 14 yıl önce 790 milyon pound gibi bir bedelle satın almıştı.

Daha önce de Suudi kraliyet ailesinin Manchester United'a yönelik ilgisiyle ilgili haberler yapılmış ancak Kaşıkçı cinayetinin ardından yaşanan diplomatik krizin olası bir teklifin önüne geçtiği belirtilmişti.

Şampiyonlar Ligi'ne gidilmezse büyük kriz yaşanabilir

The Sun gazetesi, 3.8 milyar poundluk teklifin Manchester United'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması durumunda düşebileceğini öne sürdü.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Manchester United'ı satın alması finansal bir yatırımdan daha çok Riyad'ın Avrupa'daki nüfuz alanını genişletecek önemli bir halka ilişkiler hamlesi olarak görülüyor.

Suudi Arabistan'ın en önemli müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten ailenin aynı şehrin diğer takımı Manchester City'e ve Katar yönetiminin Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e sahip olduğu düşünülürse, Körfez ülkeleri arasındaki siyasi kavganın bir yansımasının Avrupa futbolunda da görülebileceğini tahmin etmek güç değil.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 22:15
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