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Siyaset Prens Selman Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Siyaset

Prens Selman Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selman'ı resmi törenle karşıladı. Beştepe'de yapılacak görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 17:07:00 - 2022-06-22 17:10:36
Prens Selman Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bugün Ankara'ya geldi. Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

28 Nisan'da Cidde'deki görüşmelerle Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Yaklaşık 2 aylık aradan sonra Riyad yönetiminden iade-i ziyaret gerçekleşiyor. Erdoğan ve Selman, önce Beştepe'de baş başa bir görüşme yapacak. Daha sonra ilgili bakan ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası toplantıya geçilecek.

Çeşitli alanlardaki iş birliği konuları ele alınacak

Görüşmelerde iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Görüşmelerde ağırlıklı gündem ekonomi olacak. Ticaretten turizme sağlıktan savunma sanayiine kadar farklı alanlarda iş birliğinin artırılması için atılabilecek adımlar görüşülecek.

Bu çerçevede Türkiye ile Suudi Arabistan arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Prens Selman görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.

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Yorumlar

Arda Kazan

Katil demediniz mi lan?

Sığır çobanı

Para sen nelere kadirsin diyerek üfürenler, 15 Temmuz'un en büyük tezgahçısı, senaristi ve planlayıcısı ve dahi ülkemizin tüm demokratik kanallarına nüfuz eden BİRLEŞİK ŞEYTANLAR DEVLETİNİN başı, Türkiye'de ki muhalefeti destekleyerek iktidarı değiştiireceğini söylemişken de sesiniz çıkmış mıydı ? Ülke ve devlet başkan Erdoğan'ın değil, seksen beşmilyonun ülkesi ve devleti, başkan da devlet yöneticisi gibi davranıyor,ne yapması gerek, ikili görüşmeleri kendi keyfine ve nefsine göre mi yapmalı? Bir karar verin artık, etrafımızda dost kalmadı diyorsunuz, problemler çözülüyor, ikili görüşmeler başlıyor, bu defa da karşılığında ne verdiniz gibi klinikvari söylemler başlıyor. Aynı konuların daha fazlası haçlı Batılılarla yapılıyor,bundan hiç rahatsız olmuyorsunuz bakıyorumda...
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