0553 313 94 23

Premier Lig ekibi Galatasaray'ın yıldızını transfer ediyor!

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Garry Rodrigues'i transfer etmek için girişimlere başlayacağı öğrenildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:28
Premier Lig ekibi Galatasaray'ın yıldızını transfer ediyor!

PREMIER Lig’in ilk 4 haftasında umduğunu bulamayan Newcastle United şimdiden transfer için kolları sıvadı. İngiliz ekibinin hedefi nde ise yaz transfer döneminde çok isteyip de alamadığı G.Saraylı Garry Rodrigues var. İngiliz basını Teknik Direktör Rafael Benitez’in bu konuda çok ısrarcı olduğunu ve takımı hızlı hücuma taşıyabilecek bu oyuncunun mutlaka alınmasını istediğini öne sürdü. Ekonomik nedenlerle yaz döneminde alınamayan Rodrigues’in mutlaka Ocak’ta Newcastle United’in kadrosuna katılacağı da dile getirildi. Haberde G.Saraylı oyuncudan, “Tam bir hız makinesi. Avrupa’da bir çok kulüpte oynama tecrübesine sahip. Asıl yeri sağ kanat ama her iki kanatta da oynayabiliyor. Hedef adamı ve vizyona uygun bir oyuncu” diye söz edildi.

Akşam

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 13:28
  1. Galatasaray
  2. İngiltere Premier Lig
  3. Premier Lig
  4. NewcastleUnited
  5. Garry Rodrigues

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebeklerde cilt problemi
    1. Bebeklerde cilt problemi
    2. Yiğit Bulut görevinden alındı!
    3. Bademcik iltihabında bu hataya düşmeyin
    4. Birleşmiş Milletler'den kritik uyarı!..
    5. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    6. Katil Netanyahu üflüyor, Trump oynuyor
    7. İşte gerçek simit tarifi
    8. Ordu'da iğrenç olay! Mağdurun..
    9. İşte 12 Eylül’ün bilançosu
    10. Mobil okul timlere işbaşı yaptı
    11. Ticaret Bakanlığından kırtasiyelere..
    12. Beni anlayan yok!
    13. Negredo'da flaş gelişme! Beşiktaş..
    14. İran'dan Türklere 'yatırım' daveti
    15. Bakan Gül: Artık darbeye selam duran..
    16. Giresun'da feci kaza! Çok sayıda ölü..
    17. Bebeğinizin odasında bitki beslemeyin
    18. Premier Lig ekibi Galatasaray'ın..
    19. İstanbul İl Milli Eğitim Müdüründen..
    20. Nabil Dirar devre arasında..
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak