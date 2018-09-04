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Prematüre doğan Suriyeli bebek Türkiye'de sağlığına kavuştu

Suriye'de prematüre doğan Hasan bebek, ülkesinde gördüğü tedavi yeterli olmayınca Türkiye'ye getirildi. Türkiye'de gördüğü tedavi sayesinde sağlığına kavuşan minik Hasan hastaneden taburcu edildi.

04 Eylül 2018 Salı 15:37
Prematüre doğan Suriyeli bebek Türkiye'de sağlığına kavuştu

İç savaşın sürdüğü Suriye'de prematüre dünyaya gelen ve beslenme bozukluğu nedeniyle tedavi için getirildiği Türkiye'de sağlığına kavuşan bebek hastaneden taburcu edildi.

Suriye'de gördüğü tedaviden sonuç alınamayınca Türkiye'ye getirilerek Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Hasan Junaid, doktorların çabasıyla yaşam savaşını kazanarak babasına teslim edildi.

YANINDA ANNE BABASI OLMAYAN BEBEĞİ HASTANE ÇALIŞANLARI SAHİPLENDİ

Hastanede anne ve babası yanında olmayan bebeğe sahip çıkarak tedavisini ve bakımını üstlenen sağlık çalışanları, Hasan Junaid'i babasına teslim ederken duygusal anlar yaşadı.

Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Saltık yaptığı açıklamada, bebeğin kendilerine getirildiğinde beslenemediğini, sürekli kustuğunu, kakasını yapamadığını ve ağladığını söyledi.

Uygulanan tedavi ile bebeğin sağlık sorunlarının tamamen giderildiğini ve günlük alması gereken besinin mamayla karşılandığını anlatan Saltık, şunları kaydetti:

"Hasta dün ve bugün itibariyle normal şekilde besleniyor. Ateşi, huysuzluğu, kusması ve keyifsizliği yok. Geldiği oranla ciddi anlamda sağlığında düzelme olmuş durumda. Bebeğimizi, annesi veya babası besleyebilecek durumda. Bu şekilde tedavisi tamamlandıktan sonra bebek için de orada kullanabileceği mamaları diğer doktor arkadaşlar ve hemşirelerle temin ettik, onları da babaya teslim edeceğiz. Artık herhangi bir şeye ihtiyacı olmadan anne babasıyla birlikte normal şekilde yaşantısını sürdürebilecek."

"GÖZÜMÜZ ARKADA KALMAYACAK"

Baba Kusay Junaid, oğlunun Türkiye'ye getirildiğinde durumunun çok kötü olduğunu anlatarak, "Sağlığının düzelemeyeceğini düşünüyordum ama burada çok iyi baktılar ve şimdi durumu çok iyi. Şimdi onunla annesi ve kardeşinin yanına döneceğim mutluyum."dedi.

Hemşire Feride Arslan da bebeğe hastanede kaldığı süre boyunca çok alıştıklarını ifade ederek, "Gözümüz arkada kalmayacak, babası oradan haftada birkaç kere fotoğraflarını atacak. inşallah biz de bu sayede bebeğimizin mutlu olduğunu görürüz."diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 15:37
  1. Kilis Devlet Hastanesi
  2. Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Saltık

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