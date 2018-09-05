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Prematüre bebeklerin yaşam şansı arttı

Prematüre bebeklerin yaşama şansı her geçen gün daha da artıyor.

05 Eylül 2018 Çarşamba 18:50
Prematüre bebeklerin yaşam şansı arttı

Bebeğin belli bir süreyi anne karnında geçirme zorunluluğu vardır. Bu süreden önce, yani 37. haftasını tamamlamadan önce doğan bebeklere “prematüre bebek” denir. Prematüre bebeklerin yaşayabilme şansları bilim ve teknolojideki ilerlemelerle artmıştır.

Anne adayının prematüre bir bebek doğurma riski varsa, doğumun yenidoğan bebeğe yoğun bakımı verebilecek bir merkezde gerçekleşmesi gerekir.

Hasta bebeklerin, prematüre bebeklerin yoğun bakımının ve tedavisinin yapıldığı ünitelere yenidoğan yoğun bakım ünitesi denir. Küvözler bu ünitelerin temel unsurlarıdır. Burada bebekler tıpkı anne karnında olduğu gibi ısıtılır, nemli bir ortamda tutulur, enfeksiyonlardan korunur. Yine bu üniteler, solunumu yetersiz olan bebeklerin solunumuna yardım eder. Böylece akciğerleri olgunlaşmadan doğan bebeklerin yaşama şansı artar.

Küvözlere yerleştirilen minik bebeklerin solunum, kalp atışları ve vücut ısıları gibi hayati fonksiyonlarını takip etmek için bebeklerin vücutlarının çeşitli yerlerine problar bağlanır. Bu bağlantılar sayesinde bebekler daha güvenli bir şekilde izlenebilecek, sık sık dokunularak rahatsız edilmeleri önlenecektir.

Annelerin, babaların bebeklerine dokunmaları bebekler ve ebeveynler açısından son derece önemlidir. Böylece bebek ile anne ve baba arasında duygusal bir bağ oluşur, bebeğin yaşama şansı daha da artar. Yoğun bakım personeli annelerin uygun şekilde giyinip üniteye girmeleri için cesaretlendirmeli, hatta bebeklerinin bakımına katılabilmelidir. Bu katılım annenin stresini azaltacak, bebeğine bağlanacak, evdeki bakımı daha da kolaylaşacaktır.

Yenidoğan bebeklerin bakımı ve tedavisi ile ilgilenen uzman doktorlara neonatolog denmektedir.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 18:50
  1. prematüre bebek

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