THY - Konya
0553 313 94 23

Prematüre bebekler hakkında bunları biliyor musunuz?

37. haftasını tamamlamadan önce doğan bebeklere prematüre bebek denir.

03 Eylül 2018 Pazartesi 18:00
Prematüre bebekler hakkında bunları biliyor musunuz?

Bebeklerin, büyümesi ve organlarının dış ortama uyum sağlayacak şekilde gelişmesi için belli bir süreyi anne karnında geçirme zorunluluğu var. Yani 37. haftasını tamamlamadan önce doğan bebeklere prematüre bebek denir. Prematüre bebeklerin yaşayabilme şansları Allah’ın izni ve tıpdaki ilerlemelerle artmıştır.

Anne adayının prematüre bir bebek doğurma riski varsa, doğumun yenidoğan yoğun bakımı verebilecek bir merkezde gerçekleşmesi bebeğin yaşama ve hayatını sağlıklı devam ettirme şansını artıracaktır. Hasta bebeklerin, prematüre bebeklerin yoğun bakımının ve tedavisinin yapıldığı ünitelere “yenidoğan yoğun bakım ünitesi” deniyor.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde küvözler (inkübatörler) temel unsurlar... Burada bebekler tıpkı anne karnında olduğu gibi ısıtılır, nemli bir ortamda tutulur, enfeksiyonlardan korunur. Yine bu ünitelerde bulunan ventilatörler, solunumu yetersiz olan bebeklerin solunumuna yardım eden, gelişmiş teknoloji ürünleridirler.

Annelerin, babaların bebeklerine dokunmaları bebekler ve ebeveynler açısından son derece önemlidir. Böylece bebek ile anne ve baba arasında duygusal bir bağ oluşacak, bebeğin hayata tutunması daha da artacak. Yoğun bakım personeli annelerin uygun şekilde giyinip üniteye girmeleri için cesaretlendirmeli, hatta bebeklerinin bakımına katılabilmelidir. Bu katılım annenin stresini azaltacak, bebeğine bağlanacak, evdeki bakımı daha da kolaylaştıracaktır.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 18:00
  1. prematüre bebek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denediği ayakkabı küçük çocuğun hayatını kararttı! Anne babalar dikkat
    1. Denediği ayakkabı küçük çocuğun..
    2. AK Partili Karaaslan: Hedeflerimize..
    3. Flaş karar! Teknik direktör ile yollar..
    4. Karanfil ağacını biliyor musunuz?
    5. Muzu uzun süre taze saklamak için ne..
    6. Irak'ta Meclis Başkanı seçilemedi
    7. Balık ızgaraya nasıl yapışmaz?
    8. Kardemir'den dikkat çeken Karabükspor..
    9. Kifoz önlenebilir mi? Önlemek için..
    10. Bebeklerde öksürüğün geçmesi için..
    11. Evinizi yenilemek sizin elinizde
    12. Az görme çözümü olan bir sorun
    13. Denizde fenalaşan Alman turist..
    14. Tartıştığı genci öldürüp beraat eden..
    15. Prematüre bebekler hakkında bunları..
    16. Başsavcılıktan Adnan Oktar kararı! Bir..
    17. Çorlu'da KCK operasyonu: 1 gözaltı!
    18. Türkiye ile Katar arasında önemli..
    19. Rusya'dan üçlü zirve açıklaması!
    20. İstanbul polisinden 'bonzai' operasyonu!
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar