Prebiyotik turşuda

Yemeklerin yanında bir miktar tüketilmesi hem sindirimin iyi çalışması hem de eksiklerin giderilmesi açısından büyük fayda sağlar.

Turşu kurulurken probiyotik yani yararlı bakteri maya üründe zaten vardır, bazen nohut gibi genel bir kaynaktan ayrıca ilave edilebilir.

Önce kaya tuzu kullanılarak ortam tuzlandırılır, sirke ya da limonla asitleştirilir. Bu uygulama çürükçül olarak adlandırılan sebze ve meyveyi çürütebilecek bakterilerin ortadan kalkmasını sağlar.

Bu ortam aynı zamanda “uçları seven”, yani “ekstremofil” mikroorganizmaların üremelerini sağlayan bir seçici ortam oluşturur. Sebze ya da meyveyi turşuya dönüştüren de bunlardır, lâkin işlem yavaş gerçekleşmek zorundadır. Mikroorganizmalar mevcut kaynakları kullanarak bizde üretilemeyen başka maddelere dönüştürürler. Turşunun besleyici özelliği de buradan gelmektedir.

KÜFLENDİ DİYE..

Kavanoz zaman zaman karıştırılarak içinde biriken gaz kabarcıkları uzaklaştırılmalıdır. Mevcut salamura ortamında diğer bakterilerin üremesi mümkün değildir, buna karşılık turşu suyunun yüzeyinde küf plakları oluşabilir. Bu doğal bir durumdur, turşunun bozulduğu anlamına gelmez, ürün yine güvenle tüketilebilir.

Ne var ki turşu sirke gibi sürekli değildir.

Seçici ortam içeriğin besleyici değerini yükseltir yanı sıra sindirim sistemi için gereken probiyotik kaynağı sağlar. Sindirim sistemi salgısını uyarır, dolayısıyla diğer yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırır.

Turşuya ilişkin tek endişe tuzlu olmasıdır. Bunun çözümü ise basittir, biraz suda bekletmek tuzun fazlasını alır, ama lezzeti de değiştirir. Diğer seçenek ise en makul olanıdır, yemeğe ayrıca tuz ilave edilmeden ihtiyaç turşudan karşılanır, çok fazla yenilmezse takdirde tuz yüklenmesi diye bir durum söz konusu olmaz.

HAZIRI TARTIŞILIR

Sanayi tipi hazır turşular yine turşuya benzer, kıvam olarak daha yumuşak, lezzet olarak da daha az tuzludur. Fakat probiyotik değeri tartışmalıdır.

Lahana turşusu, salatalık turşusundan farklıdır. O nedenle sofralarda karışık turşu tüketilmesi daha mantıklı bir seçenek gibi görünür, farklı lezzetler de tadılabilmiş olur. “En iyi turşu sirkeyle mi, limonla mı kurulur” sorusunun cevabı ise asla bulunamayacaktır. Her ikisiyle de gayet güzel olur. Yersiniz, bağırsaklarınız rahatlar..