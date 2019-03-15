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Pratriathlon Dünya Kupası Yarışı Alanya’da yapılacak

Pratriathlon Dünya Kupası Yarışı, 5-6 Ekim tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılacak.

15 Mart 2019 Cuma 13:04
Pratriathlon Dünya Kupası Yarışı Alanya’da yapılacak

Pratriathlon Dünya Kupası Yarışı, 5-6 Ekim tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılacak.


Alanya’da 5-6 Ekim tarihleri Alanya’da Paratriahtlon Dünya Kupası gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesinde Alanya Belediyesi ve Türkiye Triathlon Federasyonu ‘2019 Alanya Paratriathlon Dünya Kupası’ protokolü imzalandı. Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Peker ve Süleyman Sönmez, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur imza töreni ve yarışın tanıtımı için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:04
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