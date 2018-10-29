Pratik temizlikte sirke gibisi yok
Pratik temizlik bilgilerini sizler için derledik...29 Ekim 2018 Pazartesi 20:30
● Parlaklığını kaybeden çelik tencereleri ısıtılmış sirke ile ovulup sonra iyice durulanır ve bir bez parçası ile parlatırsanız tencereniz pırıl pırıl olur.
● Ekmeğin küflenmemesi için ekmek kutusuna biraz tuz koymayı ihmal etmeyin.
● Tatlı - tuzlu farketmez pastaların daha gevrek olması için hamurun içerisine bir çay kaşığı tuz atın.
● Bir kumaşı benzin yada başka bir leke çıkarıcı ile silmeden önce oldukça tuzlu bir su ile silerseniz leke çıkarıcı iz bırakmaz.
● Eğer örtünüze meyve suyu dökülürse hemen tuz serpin ilk yıkamada çıkacaktır.
● Ağız kokusu için kahve çekirdeği çiğneyebilirsiniz.
● Cam tencerede yemek pişirirken kapağın buharlaşmaması için iç yüzeyi limon kabuğu ile silmelisiniz.
● Teflon tavanızda oluşan lekeleri temizlemek için bir bardak suya iki çorba kaşığı karbonat ve yarım su bardağı sirke karıştırın. Bunu tavanızın içine dökün 10 dakika kaynatın.
●Lavaboyu temizlerken tuzla bastırarak silince hem iyi temizler hem de kokuları giderilir.
● Uzunca bir süre kullanılmayan eski çaydanlıkların kötü kokusunu gidermek için içine bir parça kesme şeker koymalısınız.
● Pilavınızı tekrar ısıtırken bir kabın içine su koyup bu kabın üzerine pilav tenceresi koyularak ısıtırsanız, pilav taneli kalır ve tazeliğini muhafaza eder.
● Çaydanlıklardaki kireçlenmelerin hakkında sirke gelir. Sirkeli suyu kaynatın sonucu görün.
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