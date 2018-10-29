Pratik temizlikte sirke gibisi yok



● Parlaklığını kaybeden çelik tencereleri ısıtılmış sirke ile ovulup sonra iyice durulanır ve bir bez parçası ile parlatırsanız tencereniz pırıl pırıl olur.

● Ekmeğin küflenmemesi için ekmek kutusuna biraz tuz koymayı ihmal etmeyin.

● Tatlı - tuzlu farketmez pastaların daha gevrek olması için hamurun içerisine bir çay kaşığı tuz atın.

● Bir kumaşı benzin yada başka bir leke çıkarıcı ile silmeden önce oldukça tuzlu bir su ile silerseniz leke çıkarıcı iz bırakmaz.

● Eğer örtünüze meyve suyu dökülürse hemen tuz serpin ilk yıkamada çıkacaktır.

● Ağız kokusu için kahve çekirdeği çiğneyebilirsiniz.

● Cam tencerede yemek pişirirken kapağın buharlaşmaması için iç yüzeyi limon kabuğu ile silmelisiniz.

● Teflon tavanızda oluşan lekeleri temizlemek için bir bardak suya iki çorba kaşığı karbonat ve yarım su bardağı sirke karıştırın. Bunu tavanızın içine dökün 10 dakika kaynatın.

●Lavaboyu temizlerken tuzla bastırarak silince hem iyi temizler hem de kokuları giderilir.

● Uzunca bir süre kullanılmayan eski çaydanlıkların kötü kokusunu gidermek için içine bir parça kesme şeker koymalısınız.

● Pilavınızı tekrar ısıtırken bir kabın içine su koyup bu kabın üzerine pilav tenceresi koyularak ısıtırsanız, pilav taneli kalır ve tazeliğini muhafaza eder.

● Çaydanlıklardaki kireçlenmelerin hakkında sirke gelir. Sirkeli suyu kaynatın sonucu görün.