Pratik pizza börek nasıl yapılır?
En pratik en muhteşem pizza börek tarifi...
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Pratik pizza börek nasıl yapılır?
Malzemeler
- 2,5 adet yufka
- İç harcı için;
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet domates
- 100 gram sucuk
- 200 gram kaşar peyniri
- 2 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı pul biber
Üzeri için;
- 2 adet yumurta
- Galeta unu
- Kızartmak için;
- Sıvı yağ
Yapılışı
İç harcı için kırmızı, yeşil biberi ve domatesi doğrayın ve derin bir karıştırma kabına alın. Kaşar peynirini ve sucuğu da küp küp doğrayıp, diğer malzemelerin üzerine ekleyin. Kekik ve pul biberi de ekledikten sonra güzelce karıştırın. 4 veya 6 eşit parça bölünen yufkalardan her birine iç harçtan yerleştirin, kenarlarını içe doğru katladıktan sonra sıkı olmayacak şekilde sarın. Bütün yufkalar bitinceye kadar aynı işleme devam edin. Hazırlanan yufkaları önce çırpılmış yumurtaya ardından galeta ununa bulayarak bir tabak içerisine alın. Pişirmek için tavaya sıvı yağı alın, kızdıktan sonra börekleri tavaya alın ve iki yüzeyini de güzelce kızartın. Afiyet olsun.