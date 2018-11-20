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Pratik kalp pizzalar

Evde yapılabilecek pratik kalp pizza tarifi...

20 Kasım 2018 Salı 21:00
Pratik kalp pizzalar

MALZEMELER

4 dilim tost ekmeği
1 çorba kaşığı dijon hardalı
1/2 çorba kaşığı salça
4 çorba kaşığı rendelenmiş mozzarella peyniri veya kaşar peyniri
2'şer adet kırmızı ve sarı biber
8-10 adet siyah zeytin

YAPILIŞI

Tost ekmeklerinin kenarlarını kesip, merdane yardımıyla üzerlerinden geçerek inceltin. Daha sonra kalp şeklinde kalıp ile kesin. Ayrı bir yerde hardal ve salçayı karıştırıp, ekmeklerin üzerine sürün. Peynir serpiştirip, kalp şeklinde kesilmiş biberleri ve çekirdekleri çıkarılıp ikiye bölünmüş zeytinleri üzerlerine yerleştirin. Ekmekleri fırın tepsisine alıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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