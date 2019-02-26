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Potada Türkiye Kupası Şanlıurfa'da sahibini bulacak

- Basketbolda yarın Şanlıurfa'da başlayacak Kadınlar Türkiye Kupası'nda; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, BOTAŞ, OGM Ormanspor, Çukurova Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek

26 Şubat 2019 Salı 10:37
Potada Türkiye Kupası Şanlıurfa'da sahibini bulacak

ANKARA (AA) - Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası, yarın Şanlıurfa'da başlayacak.

11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyona, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8'de tamamlayan takımlar katılacak.

Kupada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, BOTAŞ, OGM Ormanspor, Çukurova Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek. Organizasyonda çeyrek final maçları yarın, yarı final karşılaşmaları ise 28 Şubat Perşembe günü yapılacak.

Çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında derbi heyecanı yaşanacak.

Kadınlar Türkiye Kupası, 2 Mart Cumartesi günü oynanacak final müsabakasının ardından sahibini bulacak.

Kupada çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor

15.15 Çukurova Basketbol-Beşiktaş

17.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor

19.45 Fenerbahçe-Galatasaray

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:37
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray
  5. Kadınlar Türkiye Kupası
  6. Şanlıurfa

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