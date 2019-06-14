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Potada final serisinde dördüncü randevu

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek

14 Haziran 2019 Cuma 09:15
Potada final serisinde dördüncü randevu


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğini yapacağı mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Final serisinin üçüncü maçında dün oynanan müsabakada deplasmanda rakibini 74-57 yenen Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçerken ev sahibi avantajını da yeniden eline aldı.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, lacivert-beyazlıları deplasmanda 73-56 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.

Ardından serinin ikinci karşılaşmasında, Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu sarı-lacivertli takımı normal süresi 86-86 biten maçta uzatmada 101-93 mağlup eden Anadolu Efes, seriye 1-1'lik eşitliği getirmişti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:15
  1. Anadolu Efes
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  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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