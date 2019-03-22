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Potada derbi zamanı

Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23.

22 Mart 2019 Cuma 10:55
Potada derbi zamanı

Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında derbide yarın Beşiktaş’ı konuk edecek.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, yarın saat 15.15’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda Beşiktaş Sompo Japan ile mücadele edecek. Ligde 19 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılılar 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle sonucunda 7. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 20 maçta 11 galibiyet, 9 mağlubiyet aldı ve averajla 5. sırada yer alıyor.


Sezonun ilk yarısında Akatlar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 74-72’lik skorla kazanmıştı.



İstatistiklerle iki takım


Ligde Galatasaray 82.05 sayı ortalamasıyla oynarken, Beşiktaş ise 75.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda Aaron Malik Harrison 15.6 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, siyah-beyazlılarda ise Ivan Buka 14.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkı veriyor.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:55
  1. doğa

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