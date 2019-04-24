Pota derbisi Fenerbahçe’nin Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray’ı 72-51 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray’ı 72-51 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Metro Enerji Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 22-12 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkisini sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 37-30 üstün girdi. 3. periyot farkı açan Fenerbahçe, bu bölümü 54-35 önde bitirirken, salondan da 72-51 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 26 Nisan Cuma günü yine Ataşehir’de oynanacak. Seride 3 maç kazanan takım adını finale yazdıracak.

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