Porto'nun Alex Telles için istediği para dudak uçuklattı
Portekiz ekibi Porto, bir dönemde Galatasaray'da forma giyen Alex Telles için 50 milyon euro transfer bedeli talep ediyor.11 Eylül 2018 Salı 21:50
Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarının dikkatini çeken Alex Telles için 50 milyon euro transfer bedeli belirledi.
Portekiz basınında yer alan habere göre Porto, Telles'e 2023 yılına kadar sürecek yeni bir kontrat önerdi ve oyuncunun serbest kalma bedelini 40 milyon eurodan, 50 milyon euroya yükseltti.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen 25 yaşındaki sol bekin mevcut sözleşmesi 2021'de sona eriyor.
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