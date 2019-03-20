Porto'dan flaş Casillas kararı! Sözleşmesi uzatıldı La Liga'da uzun yıllar süren Real Madrid macerasının ardından 4 senedir Porto'da oynayan ünlü kaleci Iker Casillas, kulübüyle nikah tazeledi.

Porto, dünyaca ünlü file bekçisi Iker Casillas'ın sözleşmesini uzattıklarını açıkladı. 2015'ten bu yana Porto forması giyen İspanyol file bekçisi, kulüpteki dördüncü sezonunu yaşıyor. Portekiz temsilcisi, 37 yaşındaki eldiven ile olan sözleşmesini uzattıklarını resmi sitesi aracılığıyla duyurdu. Porto forması ile 149 maç oynayan Casillas, 2017-18 sezonunda şampiyonluk ve Portekiz Süper Kupası kazandı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecekti. Kontratın kaç sene uzatıldığı hakkında bilgi verilmedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.