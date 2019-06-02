Portekiz Rallisi'ni Tanak kazandı - Dünya Ralli Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 7. ayağında, Toyota Gazoo takımından Tanak birinci oldu

ANKARA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Portekiz'de düzenlenen 7. ayağını, Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

Şampiyonanın 20 etaptan oluşan, 306,97 kilometre uzunluğundaki yedinci mücadelesini, 3 saat 20 dakika 22.8 saniyede tamamlayan Tanak, bu sezon 3, kariyerinin 9. ralli zaferine ulaştı.

Tanak'ın 15.9 saniye gerisindeki Hyundai Shell Mobis sürücüsü Thierry Neuville 2'nci, liderin 57.1 saniye arkasındaki Citroen Total'den Sebastien Ogier ise 3'üncü oldu. Puanını 142'ye çıkaran son 6 yılın şampiyonu Ogier, pilotlar klasmanında liderliğini sürdürdü. Fransız pilotu, 140 puanla Tanak ve 132 puanla Neuville izledi.

WRC'nin 8. ayağı, 13-16 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.

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