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Porselenlerinizin uzun ömürlü olması için...

Porselenlere bakım yaparak daha uzun süre kullanmak sizin elinizde. Onların sizden beklediği sadece biraz daha özen, titizlik ve dikkat.

01 Eylül 2018 Cumartesi 20:17
Porselenlerinizin uzun ömürlü olması için...

Çünki porselenleriniz tarihin derinliklerinden gelen en eski ve evlerin değil sadece sarayların bile en değerli eşyaları arasında yer alır.
Çoğu kadir kıymet bilen hanımlar, annelerinin, kayınvalidelerinin, hatta büyükannelerinin hatırası porselenlere mücevherleri gibi bakar, onlara sahip olmaktan gurur duyar. Kızının çeyizi için saklar.. Gelinini vasiyet eder...

Porselen tabaklarınızı dolaba kaldırırken, aralarına kağıt havlu koyarak, çizilmelerini engelleyin. Altın ve platin renklerdeki desenli porselenlerinizi mikrodalga fırında kullanmayın. Desenler zarar görebilir. Porselen takımlar, fırında kullanım için uygun olsalar bile, fırından çıktığında soğuk hava ve suyla temas etmesi durumunda çatlayabilir. Bunu engellemek için, porselenlerinizi fırında kullanmamaya özen gösterin. Porselenlerinizi temizlerken, süngerin sert tarafı yerine yumuşak tarafını kullanın. Sert yüzeyli süngerler, zamanla porselenlerinizin desenlerini aşındırıp, görünümünü bozabilir. Bulaşık makinesinde yıkarken, özel tuz ve deterjan kullanarak, porselenlerin matlaşmasını engelleyin.

Porselen takımlarınızı, sıcak-soğuk geçişinden koruyarak, daha uzun süre kullanın.

 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 20:17
  1. porselen
  2. porselenlere nasıl bakım uygulanmalı
  3. porselen kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

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