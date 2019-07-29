Ponck, Medipol Başakşehir'de
Turuncu-lacivertliler, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda oynayan Ponck ile 4 yıllık sözleşme imzaladı29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:14
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues'i (Ponck) kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves takımında forma giyen 24 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İmza töreninde kulüp üst yöneticisi Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı aktarıldı.
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