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Ponck, Medipol Başakşehir'de

Turuncu-lacivertliler, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda oynayan Ponck ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:14
Ponck, Medipol Başakşehir'de


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues'i (Ponck) kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves takımında forma giyen 24 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İmza töreninde kulüp üst yöneticisi Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:14
  1. Futbol
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  5. Yeşil Burun Adaları

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