Pompeo'dan Çin'i kızdıracak açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistlerin gözaltına alınmasını ilişkin olarak, "Çin ve Hong Kong'daki temsilciler şeffaflık ve hukukun üstünlüğünün korunmasına ilişkin verdiği taahhütlere yerine getirmedi" dedi.
ABD, Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistlerin gözaltına alınmasını kınadı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazılı bir açıklama yaparak, tutuklamalar yüzünden, "Çin ve Hong Kong'daki temsilciler şeffaflık ve hukukun üstünlüğünün korunmasına ilişkin verdiği taahhütlere yerine getirmedi" dedi.
Çin ve Hong Kong'daki Çin yanlısı yetkililerin Hong Kong'un özerklik anlaşmasına da aykırı davrandığını belirten Pompeo, Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistlerin gözaltına alınmasını kınadı.
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde demokrasi yanlısı 13 aktivist, geçen yıl suçluların Çin'e iadesine ilişkin yasa tasarısına karşı yapılan kitlesel protestolardan bazılarını örgütledikleri ve bunlara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.