  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Pompeo'dan Çin'i kızdıracak açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistlerin gözaltına alınmasını ilişkin olarak, "Çin ve Hong Kong'daki temsilciler şeffaflık ve hukukun üstünlüğünün korunmasına ilişkin verdiği taahhütlere yerine getirmedi" dedi.

2020-04-19 04:25:00 -
Pompeo'dan Çin'i kızdıracak açıklama

ABD, Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistlerin gözaltına alınmasını kınadı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazılı bir açıklama yaparak, tutuklamalar yüzünden, "Çin ve Hong Kong'daki temsilciler şeffaflık ve hukukun üstünlüğünün korunmasına ilişkin verdiği taahhütlere yerine getirmedi" dedi.

Çin ve Hong Kong'daki Çin yanlısı yetkililerin Hong Kong'un özerklik anlaşmasına da aykırı davrandığını belirten Pompeo, Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistlerin gözaltına alınmasını kınadı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde demokrasi yanlısı 13 aktivist, geçen yıl suçluların Çin'e iadesine ilişkin yasa tasarısına karşı yapılan kitlesel protestolardan bazılarını örgütledikleri ve bunlara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı