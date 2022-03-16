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Aktüel Pompalı tüfekle kuyumcu dükkanını soydular
Aktüel

Pompalı tüfekle kuyumcu dükkanını soydular

Çorum'da kuyumcu dükkanında giren 4 kişi, iş yeri sahibini etkisiz hale getirdikten sonra yüklü miktarda altını alarak kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 21:24:00 -
Pompalı tüfekle kuyumcu dükkanını soydular

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuyumcu dükkanında giren 4 kişi, iş yeri sahibini etkisiz hale getirdikten sonra yüklü miktarda altını alarak kaçtı.

Sungurluoğlu Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına iki pompalı tüfekle giren 4 kişi, iş yeri sahibi N.K'yi etkisiz hale getirdikten sonra dükkanın vitrinindeki altınları alarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine soygunun yapıldığı kuyumcuya polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yeri çevresini güvenlik şeridi ile kontrol altına alırken dükkanda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Diğer yandan İl Emniyet Müdürlüğünden 3 özel ekip de soygunla ilgili çalışma yapmak üzere görevlendirildi.

Ekiplerin, zanlıları yakalamak üzere iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladığı öğrenildi.

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