Polonya’da aşırı sağcı bir Alman gözaltına alındı

VARŞOVA (AA) - Polonya İç Güvenlik Dairesi, aşırı sağcı bir Alman vatandaşını terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla gözaltına aldı.

Polonya Özel Birimler Bakanlığı Sözcüsü Stanislaw Zaryn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İç Güvenlik Dairesinin geçen hafta düzenlediği bir operasyonda aşırı sağcı bir Alman’ın ülkenin kuzeyinde gözaltına alındığını duyurdu.

Zaryn, şahsın iş yeri ve evinde yapılan aramalarda, bir kilodan fazla patlayıcı maddenin yanı sıra çok sayıda mermi ve göz yaşartıcı bombanın ele geçirildiğini aktardı. Şahsın bir haftadır sorgulandığını belirten Zaryn, Alman vatandaşının sosyal medya hesabından radikal paylaşımlarda bulunduğunu, Polonya ve çevre ülkelerde terör faaliyetleri yürüten bir örgütün üyesi olabileceğinden şüphelenildiğini kaydetti.