Polonya Dışişleri Bakanı yanıt verdi: 'AB lağvedilmeli" diyen Musk'a "Mars'a git' yanıtı

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Tesla ve SpaceX Ceo'su Elon Musk’ın Avrupa Birliği’ni (AB) hedef alan sert açıklamalarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi.

Musk, daha önce yaptığı paylaşımlarda “AB ne zaman dağılacak?” diye sormuş ve “AB’nin lağvedilmesi, egemenliğin yeniden ulus devletlere verilmesi gerektiğini” savunmuştu.

Sikorski ise girişimciye yönelik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Mars’a gidin. Orada Nazi selamlarına sansür uygulanmıyor.”

“BÜROKRASİ AB'Yİ ÖLDÜRÜYOR”



ABD’li iş insanı Elon Musk, son günlerde AB’yi hedef alan açıklamalarını artırarak AB'nin “lağvedilmesini” savunmuştu.

Musk ayrıca “ABD Avrupa’yı tam olarak neden koruyor?” sorusunu ortaya atarak transatlantik ilişkilere yönelik tartışma yaratmıştı.



Söz konusu polemik, Avrupa Komisyonu’nun sosyal medya platformu X’e AB Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası kesmesinin hemen ardından geldi.

Musk, karar sonrası yaptığı açıklamada “İnsanların ifade özgürlüğünü savunacağım, bu bana maddi kayıp getirse bile” ifadelerini kullanmıştı.